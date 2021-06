Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfallzeugen gesucht ++ Nach Auseinandersetzung Ermittlungen aufgenommen ++ Versuchter Einbruch ++ Diebstahl von Pkw-Teil ++

Landkreis Verden (ots)

Unfallzeugen gesucht

Verden. Am 21.06.2021, gegen 19:30 Uhr kam es an der Kreuzung Johanniswall, Ecke Lindhooper Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wollte ein 84-jähriger Fahrer eines Mercedes nach ersten Erkenntnissen vom Johanniswall nach links auf die Lindhooper Straße einbiegen. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin befuhr in ihrem Peugeot in entgegenkommender Richtung den Johanniswall. In Höhe der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit 1600 Euro beziffert. Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall, insbesondere der Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

Nach Auseinandersetzung Ermittlungen aufgenommen

Dörverden/Wahnebergen. Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr kam es vor der Eisenbahnbrücke in Wahnebergen aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei unbekannten Männern. Ein 39-jähriger Zeuge hatte gesehen, wie zwei Männer einen dritten Mann schlugen und trennte die Streithähne durch eine Ansprache. Anschließend flüchteten alle drei Personen. Die Hintergründe der handfesten Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei sucht nun nach den drei Männern und einem unbeteiligten vierten Mann, der in der Nähe des Geschehens stand und mit dem Opfer auf einem Fahrrad flüchtete. Das Opfer soll Verletzungen im Gesicht und längere schwarze Haare, der Unbeteiligte soll rote Haare getragen haben. Zeugen, die Hinweise auf die gesuchten Personen oder das Geschehen geben können sowie die beteiligten Personen selbst, setzen sich mit der Polizei Verden unter 04231/8060 in Verbindung.

Versuchter Einbruch

Langwedel. Zwischen vergangenem Samstag (19.06.2021) und Dienstagvormittag versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus im "Moorberg" einzubrechen. Die Täter beschädigten die Haustür, ließen aber aus unbekannten Gründen von der weiteren Tat ab und flüchteten. Der Sachschaden kann nicht genau benannt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Diebstahl von Pkw-Teil

Verden. Bislang unbekannte Täter demontierten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Nebelscheinwerfer eines BMW, der auf einem Grundstück in der Straße "An der Volte" abgestellt war. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Unbefugte richten Sachschaden auf Weide an

Oyten. Unbekannte Täter randalierten zwischen Montagabend und Dienstagvormittag auf einer Weide in der Straße "Zur Wümmediele". Die Täter gelangten gewaltsam in einen Geräteschuppen und beschädigten einen Bewegungsmelder. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei rund 100 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamten/-innen in Achim.

Von Fahrbahn abgekommen

Blender. Eine 20-jährige Fahrerin eines Renault war am Montagmittag auf der Oister Dorfstraße in Fahrtrichtung Hoye unterwegs und kam aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit dem Pkw gegen einen massiven Blumenkübel, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten die 20-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

