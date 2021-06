Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Versuchter Einbruch in eine Tankstelle ++ Unter Drogen am Steuer ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 in Oyten ++

Landkreis Verden (ots)

Versuchter Einbruch in eine Tankstelle

Ottersberg. Bislang unbekannte Täter versuchten am frühen Dienstagmorgen in eine Tankstelle in der Großen Straße einzubrechen. Dabei beschädigten sie sowohl die Eingangstür als auch ein Fenster. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet unter 04202/99960 nun um Hinweise an die Beamten/-innen in Achim auf verdächtige Umstände in der Umgebung.

Unter Drogen am Steuer

Verden. Ein 27-jähriger Fahrer eines Mercedes musste seine Fahrt am Montagmittag in der Eitzer Straße beenden. Während einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten der Polizei Verden fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Nachdem ein Vortest den Verdacht erhärtet hatte, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Die Auswertung der Blutprobe dauert noch an.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 in Oyten

Oyten. Aus bislang unbekannter Ursache verunfallte ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes am Montagmorgen auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück und verletzte sich dabei schwer. Der Mann kam nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt vom linken Fahrstreifen nach rechts in den Seitenraum ab und schleuderte dort um die eigene Achse. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach aktuellen Schätzungen mit rund 25.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell