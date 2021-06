Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 20.6.21

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Verden

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Samstagnachmittag gegen 13.20 Uhr befuhr ein 51jähriger Verdener die Borsteler Dorfstraße in Richtung Berliner Ring. In Höhe der Tanzschule kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer und ein Verkehrszeichen. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, teilten der Polizei das Kennzeichen mit. Der Fahrer konnte an seinem Wohnort angetroffen werden. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein einbehalten. Sachschaden ca. 5000 Euro

Kirchlinteln

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Während einer Fahrt am Samstag in den Abendstunden mit einem "Pocket Bike" kam ein 25jähriger Achimer in Armsen zu Fall. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizei fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte und unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren war. Die entsprechenden Verfahren wurden nach der Entnahme einer Blutprobe eingeleitet.

Verden

Diebstahl aus einem PKW

Unbekannte Täter öffneten in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag einen auf dem Pendlerparkplatz Verden - Nord abgestellten Pkw gewaltsam und entwendeten die gesamte Bordelektronik mit Lenkrad. Schaden: ca. 15.000 Euro

Achim

In der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen unbekannte Täter in die Werkstatt eines Betriebes in der Straße Finienweg ein. Sie durchsuchten die Werkstatt. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit noch nicht bekannt. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass bei einem Autohandel in der gleichen Straße versucht wurde, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Ein Eindringen gelang nicht. Schaden ca. 500 Euro

Kurioser Verkehrsunfall

Am Samstag stellte gegen 11:20 Uhr ein 43jähriger Fahrzeugführer aus der Region Hannover seinen Pkw Ford auf dem Parkplatz "Hamwiede" an der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West ab, um das Toilettenhaus aufzusuchen. Er vergaß allerdings, die Handbremse anzuziehen, so dass der führerlose Pkw auf dem abschüssigen Parkplatz ins Rollen kam. Erstaunlicherweise verfehlte der Pkw alle anderen dort parkenden Fahrzeuge und rollte weiter in Richtung Autobahn, wo ihn glücklicherweise ein Metallzaun stoppte. Am Fahrzeug und am Zaun entstand ein Schaden von geschätzt 1500,- Euro.

Verkehrsunfall

Am Samstag befuhr gegen 12:20 Uhr ein 39jähriger Fahrzeugführer aus Bremerhaven mit seinem kurz zuvor gebraucht erworbenen Jaguar xType die BAB 27 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost geriet der Pkw aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern und prallte zunächst in die Mittel - und anschließend in die Seitenschutzplanken. Der Fahrzeugführer und sein Sohn blieben unverletzt, der Pkw musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein hoher Schaden von ca. 20.000 Euro.

Verkehrsunfall nach Reifenplatzer

Am Samstagabend befuhr gegen 21:30 Uhr ein 22jähriger Fahrzeugführer aus Verden die BAB 27 in Richtung Bremen, als an seinem Pkw BMW in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord der hintere linke Reifen platzte. Der Pkw gerät daraufhin ins Schleudern und prallt in die Seitenschutzplanken. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt.

Überladung

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gegen 21:40 Uhr auf der BAB 27 im Bereich Verden einen Kleintransporter aus. Bei der Überprüfung des Fahrzeuggewichtes auf einer Waage wurde ein Gewicht von 4600 kg festgestellt, obwohl das Fahrzeug maximal 3500kg wiegen darf (31% Überladung). Die Weiterfahrt wurde bis zum Abladen untersagt und eine Sicherheitsleistung von 260,- Euro einbehalten.

Brand auf Garagendach

Achim, Am Osterfeld, Samstag, 13:20 Uhr

Samstagmittag kam es in Achim in der Straße Am Osterfeld zu einem Brand auf einer Garage. Anwohner hatten die Rauchentwicklung unweit der Uesener Feuerwehr gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise umgehend löschen und stellte fest, dass sich Moos auf der Garage aus bisher nur zu vermutenden Umständen entzündet hatte. Durch die sehr schnelle Reaktion durch Anwohner und Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei den momentan vorherrschenden Temperaturen bereits weggeworfene Zigaretten oder Glasflaschen leicht Brände verursachen können.

Fahren ohne Führerschein

Achim, Embser Landstraße, Sonntag, 03:30 Uhr

In der Samstagnacht wollten Polizisten einen Pkw und dessen Fahrzeugführer kontrollieren, der die Embser Landstraße befuhr. Zwar hielt dieser seinen Pkw zunächst an, versuchte dann allerdings zu Fuß zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann durch einen Polizeihund gestellt werden und es offenbarte sich der Grund der Flucht: Der 30-jährige Bremer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Unfall beim Linksabbiegen

Achim, Badenerholz, Freitag, 20:20 Uhr

Am Freitagabend befuhr ein 18-jähriger Achimer die Kreisstraße 23 in Richtung Achim und bog mit seinem Pkw nach links in die Kreisstraße 6 in Richtung Achim-Baden ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Ottersbergers. Beide konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in ungefährer Höhe von 7500 Euro entstand. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall keiner der Beteiligten verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Achim, Auf dem Wehrfelde 16, 23:30 Uhr

In der Nacht auf Samstag kam es in der Straße Auf dem Wehrfelde in Achim zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Zaunelemente beschädigt wurden. Der entstandene Schaden liegt bei ungefähr 500 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin allerdings vom Unfallort ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder den/die Fahrzeugführer/in beschreiben können, werden gebeten dies dem Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Oyten, Stader Straße, 19.06.21, 14:00 Uhr

Samstagmittag kam es in der Stader Straße in Oyten zu einem Verkehrsunfall bei dem ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt wurde. Durch den Unfall kam es im Bereich des Fahrzeughecks des geparkten Pkw zu erheblichen Beschädigungen, sodass von einer Schadenshöhe von mindestens 2500 Euro ausgegangen werden kann. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, sodass durch die Polizei wegen Unfallflucht ermittelt wird. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder den/die Fahrzeugführer/in beschreiben können, werden gebeten dies der Polizeistation Oyten unter 04207-911060 zu melden.

Landkreis Osterholz

Verkehrsunfall in Osterholz-Scharmbeck mit einer schwerverletzten Person

Am 19.06.2021, um 07:35 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Bremerhavener Heerstraße in Richtung Bremen. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Der Beteiligte 01 wurde mit einem Rettungswagen schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Bremerhavener Heerstraße in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell