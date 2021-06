Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrsquiz zum "Tag der Verkehrssicherheit" - Polizeiinspektion Verden/Osterholz fragt Bevölkerung

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Der diesjährige Tag der Verkehrssicherheit findet erneut vorwiegend in digitaler Form statt. Polizeibeamtinnen und -beamte informieren rund um den 19.06.2021 in unterschiedlichen Formaten über Gefahrenmomente im Straßenverkehr, stehen für alle Fragen zum Straßenverkehr zur Seite und sensibilisieren für das eigene Verhalten.

In der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hatten die Beamtinnen und Beamten des Präventionsteams bereits in der vergangenen Woche einen Informationsstand in der Verdener Innenstadt aufgebaut und so den Kontakt zu den Menschen vor Ort aufgenommen. In vielen Gesprächen wurden bekannte Unfallursachen wie Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, Geschwindigkeit, Ablenkung im Fahrzeug oder die lebenswichtige Rettungsgasse den Menschen nähergebracht. Auch spezielle Verkehrssituationen, die die Interessierten erlebt haben, wurde mit den Beamten erörtert.

Auf dem eigenen Instagramkanal bietet die Polizeiinspektion Verden/Osterholz zwischen Freitag und Sonntag ein Verkehrsquiz an und will nun von der Bevölkerung wissen, wie man sich in solchen Verkehrssituationen richtig verhält. Jede/-r ist eingeladen teilzunehmen und kann selbst testen, ob er oder sie weiß, was zu tun ist. Direkt im Anschluss gibt Polizeikommissarin Fenja Hassing aus dem Einsatz- und Streifendienst der Autobahnpolizei Langwedel leicht zu merkende Tipps zum richtigen Verhalten. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz will unter der Kampagne des "Tages der Verkehrssicherheit" so möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen und den Straßenverkehrs im städtischen Bereich sowie auf den Landstraßen beider Landkreise sicherer machen.

