Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autoscheibe eingeworfen

LippstadtLippstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagabend, gegen 21:50 Uhr, einen 30-jährigen Täter an der Blumenstraße beobachtet. Der in Möhnesee lebende Mann hatte mit einem Stein die Scheibe eines Opels eingeworfen und den Wagen nach Beute durchsucht. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung unweit vom Tatort ausfindig machen. Er hatte jedoch kein Diebesgut bei sich. Nachdem die Polizisten die Personalien festgestellt hatten, durfte er weiter seines Weges ziehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell