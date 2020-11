Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Effeln - Einbruch

AnröchteAnröchte (ots)

Am Drewer Weg sind in der Zeit zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, unbekannte Täter in ein Haus eingebrochen. Zuerst hebelten sie eine Garagentür auf, konnten von dort aber nicht ins Haus gelangen. Daher schlugen sie die Scheibe eines Fensters am Haus ein und gelangten so in die Räume. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Schränke, verließen den Tatort aber ohne Beute und entkamen unerkannt. Zeugenhinweise zur Tat oder den Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

