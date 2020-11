Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch

LippstadtLippstadt (ots)

In der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 15:25 Uhr, ist es am Nordbahnhof zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen. Unbekannte Täter hoben die Zugangstür aus und gelangten so in die Wohnung. Sie durchwühlten in mehreren Räumen die Schränke und erbeuteten etwas Bargeld und ein Notebook. Über die Eingangstür verließen sie schließlich die Wohnung wieder. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell