Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Nicht witzig

WarsteinWarstein (ots)

Am Montagmorgen, gegen 06:05 Uhr, wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen alarmiert. An der Straße "Unterm Stillenberg" lag ein Altkleidercontainer so auf der Straße, dass er den Verkehr gefährdete. Bei einer in diesem Zusammenhang durchgeführten Streifenfahrt konnten drei weitere Stellen im Stadtgebiet entdeckt werden. An der Haarstraße und am Rütherplatz lagen weitere Altkleidercontainer auf der Seite. In der Straße "Wiebusch" war ein Glascontainer auf die Fahrbahn geschoben worden. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall und niemand zu Schaden. Die Container wurden wieder aufgerichtet und an ihre Ursprungsorte gestellt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf die möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

