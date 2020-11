Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Viel zu schnell

ErwitteErwitte (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Soest waren am Freitag um 12:00 Uhr mit ihrem Videoüberwachungsfahrzeug auf der B 55 von der Autobahn kommend in Richtung ehemalige B 1 unterwegs. Am Ende der Straße folgten Sie einem Audi A6 der dort bei erlaubten 60 km/h mit 130 km/h unterwegs war. Der Audifahrer aus Lippstadt wird nun mit zwei Monaten Fahrverbot, 800,-EUR Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen müssen. (lü)

