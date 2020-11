Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Auto beschädigt

WerlWerl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 01:30 Uhr und 13:30 Uhr, ist an der Salzstraße ein Auto zerkratzt worden. Der BMW war vor einem Wohnhaus abgestellt worden. Die Kratzspuren zogen sich über die gesamte linke Seite des Fahrzeugs. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell