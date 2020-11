Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Verkehrsunfall

WelverWelver (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:10 Uhr, ist an der Einmündung Bahnhofstraße / Im Hagen zu einem Unfall gekommen. Ein 41-jähriger Mann aus Oelde befuhr mit seinem Rennrad die Bahnhofstraße in Richtung Welver. An der Einmündung "Im Hagen" wollte ein 64-jähriger Welveraner mit seinem Auto die Bahnhofstraße queren und in die Buchenstraße einfahren. Trotz eines Ausweich- und Bremsmanövers sowie lauten Rufens seitens des Radfahrers kam es zum Zusammenstoß. Der 41-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (wo)

