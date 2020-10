Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall

WerlWerl (ots)

Auf regennasser Fahrbahn ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:55 Uhr, ein 18-jähriger Enser von der Fahrbahn abgekommen. Beim Abbiegen vom Haarweg auf den Waltringer Weg in Richtung Vierhausen verlor er die Kontrolle über den Ford seiner Mutter und landete im Graben. Nach dem Unfall machte er sich aus dem Staub und konnte auch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht gefunden werden. Die Mutter wusste von dem nächtlichen Ausflug ihres führerscheinlosen Jünglings nichts. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. (wo)

