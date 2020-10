Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Mähroboter meldet Kopfstand

LippstadtLippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter an der Nepomukstraße versucht, einen Mähroboter zu entwenden. Als der Mann das Gerät unter den Arm nahm, meldete der Roboter per Handy-App seinem Eigentümer, dass er aktuell auf dem Kopf stehen würde. Daraufhin ging der Zeuge in seinen Garten, um nachzusehen, entdeckte den Dieb und rief diesem nach. Dieser ließ das Gerät fallen und nahm die Beine in die Hand. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der inzwischen alarmierten Polizei blieben erfolglos. Zeugenhinweise, zur Tat oder dem unbekannten Täter, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

