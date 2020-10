Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht

LippstadtLippstadt (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 06:40 Uhr, bis Donnerstag, 08:05 Uhr, ist ein grauer Skoda auf einem Parkplatz an der Geiststraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

