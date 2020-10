Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Vorfahrt genommen

WerlWerl (ots)

Am Donnerstag, gegen 11:15 Uhr, ist auf der Soester Straße ein 34-jähriger Enser leicht verletzt worden. Der Mann war auf der Soester Straße in Richtung L969 unterwegs. Ein 70-jähriger Werler bog mit seinem Mazda aus der Straße Hammerstein in die Soester Straße ein und nahm dem VW damit die Vorfahrt. Auch ein Bremsmanöver konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mazda-Fahrer blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 12200 Euro. (wo)

