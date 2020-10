Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Navigationsgeräte entwendet

SoestSoest (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 10:30 Uhr, sind aus zwei Fahrzeugen die Navigationsgeräte ausgebaut und entwendet worden. Auf unbekannte Art und Weise gelangten die Täter am Oelmüllerweg und an der Straße "An Lentzen Kämpen" ins Fahrzeuginnere. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell