Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Tödlicher Verkehrsunfall

LippetalLippetal (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag, gegen 16:10 Uhr, auf der Lippstädter Straße gekommen. Ein 36-jähriger Mann aus Neunkirchen war mit seinem LKW auf der Lippstädter Straße, vom Kreisverkehr kommend, unterwegs. Auf der Höhe der Gasse Kirchplatz kam plötzlich eine 65-jährige Radfahrerin von rechts aus der Seitenstraße. Obwohl der Tieflader sehr langsam unterwegs war und nach Zeugenangaben augenblicklich stand, kam es zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und wurde von der Zugmaschine überrollt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachten wurde in Auftrag gegeben, die Leiche der Frau wird obduziert. Der Sattelzug und das Fahrrad wurden sichergestellt. (wo)

