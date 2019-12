Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1823) Terminhinweis - Herrmann besucht am Heiligen Abend Polizeidienststellen in Erlangen und Uttenreuth (20.12.2019 PM M155/2019)

Mittelfranken / Erlangen / Erlangen - Land (ots)

Dank für die ausgezeichnete Arbeit der Bayerischen Polizei: Innenminister Joachim Herrmann besucht am Heiligen Abend Polizeidienststellen in Erlangen und Uttenreuth - Terminhinweis

Auch am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen sorgt die Bayerische Polizei rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Stellvertretend für die gesamte Bayerische Polizei wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am

Dienstag, den 24. Dezember 2019, um 09:30 Uhr

die Polizeiinspektion, die Kriminalpolizeiinspektion und die Verkehrspolizeiinspektion in der Schornbaumstraße 11 in Erlangen

sowie um 11:00 Uhr

die Polizeiinspektion Erlangen-Land in der Gräfenberger Str. 41 in Uttenreuth

besuchen und sich für die ausgezeichnete Arbeit bedanken.

"Bayern ist das sicherste Bundesland. Ein herzliches Dankeschön an unsere hochengagierten Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich für unsere Sicherheit den Kopf hinhalten", so der Minister im Vorfeld.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Elke Schönwald / mc

