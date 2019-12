Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1820) Mutmaßliche Graffitisprayer festgenommen

Nürnberg (ots)

Beamte der PI Nürnberg-Mitte erwischten am Samstagmorgen (21.12.2019) zwei Graffitisprayer auf frischer Tat und nahmen diese fest.

Gegen 06:00 Uhr beobachtete eine Streife zwei Personen, die sich im Bereich des Plärrers auffällig verhielten. Eine der beiden kniete vor einem Stromkasten und hantierte daran herum. Als dessen Begleiterin die Beamten wahrnahm, rannten beide Personen davon, konnten jedoch wenige Meter weiter eingeholt und festgehalten werden.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem 25-Jährigen mehrere Farbeddings sowie eine Spraydose. An dem Stromkasten, sowie an der daneben befindlichen Litfaßsäule wurden frische Graffiti festgestellt. Zudem befand sich frische Farbe an der Hand des Beschuldigten.

Gegen den 25-Jährigen und seine 23-jährige Begleiterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell