Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1817) Brand eines Carports in Erlangen

Erlangen (ots)

Am Freitagnachmittag (20.12.2019) geriet ein Carport im Süden Erlangens in Brand. An der direkt angrenzenden Hausfassade entstand hoher Sachschaden.

Gegen 14:30 Uhr wurde der Einsatzzentrale ein in brand stehender Carport im Garten eines Anwesens in der Memelstraße gemeldet. Die Feuerwehr Erlangen brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte dadurch verhindert werden. Der Carport brannte bis auf das Grundgerüst ab. Durch die starke Hitzeentwicklung entstand an der direkt angrenzenden Hausfassade ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell