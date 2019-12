Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1814) 73-jährige Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Gunzenhausen (ots)

Am Freitagnachmittag (20.12.2019) ereignete sich auf der Bundesstraße 13 auf Höhe Muhr am See (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Frau wurde dabei tödlich verletzt.

Gegen 15:30 Uhr befuhr die 69-jährige Fahrerin eines Audi, gemeinsam mit ihrer 73-jährigen Beifahrerin, die B 13 von Gunzenhausen kommend in Richtung Muhr am See. Kurz nach der Abzweigung in das Gewerbegebiet Muhr kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort zunächst mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Der Ford schleuderte über die Fahrbahn und kam auf dem rechten Fahrbahnrand zum Liegen. Die 18-jährige Fahrerin erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt.

Die Fahrerin des Audi, die die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte, stieß nun mit einem ebenfalls entgegenkommenden Pkw, Renault, besetzt mit einer 73-jährigen Frau, frontal zusammen.

Die Fahrerin des Audi und die Fahrerin des Renault wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide erlitten durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen und mussten, teils mit dem Rettungshubschrauber, in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die 73-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die PI Gunzenhausen war vor Ort mit der Unfallaufnahme betraut.

Die Bundesstraße 13 war im Zuge der Unfallaufnahme für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Janine Mendel

