Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1822) Ladenmarkise angezündet - Täterfestnahme

Schwabach (ots)

Bereits am Donnerstag (19.12.2019) wurde eine von zwei Markisen eines Geschäfts in der Schwabacher Innenstadt vorsätzlich angezündet. Als derselbe mutmaßliche Täter am Freitag (20.12.2019) auch die zweite Markise in Brand setzte, konnte er festgenommen werden.

Am Freitag, gegen 08:00 Uhr zündete ein zunächst unbekannter Täter eine Markise eines Geschäfts in der Königstraße an. Ein Passant löschte den Brand mit einem Eimer Wasser. Bereits am Vortag war die andere Markise in Brand gesetzt worden.

Durch die Taten entstand zudem ein bislang nicht zu beziffernder Schaden an der Hausfassade.

Durch Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach konnte ein 27-jähriger, geistig retardierter Mann, als Täter identifiziert und festgenommen werden.

Ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurde eingeleitet.

Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell