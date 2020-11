POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest

Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagmittag ereignete sich im Bereich Werneweg / Münsterweg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 33-jährige Frau aus Soest sowie ihre 5 Jahre alte Tochter verletzt wurden. Gegen 12:30 Uhr war sie mit ihrem Pkw Citroen auf dem Werneweg unterwegs und wollte nach links in den Münsterweg abbiegen. Auf dem Münsterweg fuhr zur gleichen Zeit ein 19-jähriger Mann aus Hagen mit seinem VW-Lieferwagen vom Opmünder Weg kommend in Richtung Norden. Im genannten Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt der Soesterin und es kam zur Kollision. Aufgrund der eher leichten Verletzungen der Pkw-Insassen war der Einsatz des Rettungsdienstes nicht erforderlich. (sn)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Insgesamt vier Personen wurden am Freitagnachmittag gegen 15:10 Uhr bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Rixbecker Straße/Oststraße/Unionsstraße verletzt. Eine 52-jährige Frau aus Lippstadt war zusammen mit ihrer 9-jährigen Tochter in ihrem Peugeot auf der Oststraße Richtung Unionstraße unterwegs und fuhr bei Grünlicht der Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig befuhr eine 18-jährige Frau aus Geseke mit ihrem Audi die Unionstraße und wollte nach links auf die Rixbecker Straße abbiegen. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Mitfahrer im Alter von 16 und 17 (2) Jahren. An der Ampelanlage würgte die Fahranfängerin versehentlich den Motor ab, startete neu und übersah dann die entgegenkommende Lippstädterin. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei dem die Unfallverursacherin, zwei ihrer Mitfahrer sowie das Kind im Peugeot verletzt wurden. Die Personen wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 11.000 Euro. (sn)

Lippstadt - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Donnerstag, 29.10., 14.00 Uhr bis Samstag, 31.10., 14:30 Uhr wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Lipperoder Straße eingebrochen. Unbekannte Täter näherten sich dem Objekt über die Gartenseite und drangen durch gewaltsames Öffnen einer Balkontür in das Haus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen. Entwendet wurden diverse Uhren, Schmuck und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

Werl-Holtum - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag kurz nach 13.00 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau aus Werl mit ihrem VW die Holtumer Bundesstraße in Fahrtrichtung Werl. Kurz vor dem Einmündungsbereich der Straße "In der Bredde" verlor sie aufgrund akuter, körperlicher Beschwerden die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie durchfuhr den unbefestigten Randstreifen, kollidierte mit einem Strommasten sowie einem Markierungspfosten, querte die Straße "In der Bredde" und kam schließlich auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die Werlerin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. (sn)

Möhnesee-Körbecke - Motoradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 61-jähriger Motoradfahrer aus Oelde befuhr mit seinem Krad KTM am Samstag gegen 13:05 Uhr den Kreisverkehr Seestraße / Brückenstraße aus Richtung Stockum kommend und wollte diesen Richtung Seepark verlassen. Dabei übersah ihn ein 42 Jahre alter Autofahrer aus Körbecke, der mit seinem Mercedes von der Brückenstraße kommend in den Kreisverkehr einbog und aufgrund der Vorfahrtsregelung hätte warten müssen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, infolge dessen der Zweiradfahrer stürzte und sich verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

Lippstadt-Mettinghausen - Verdächtige Personen nach Flucht gestellt

Am Samstagmorgen informierte ein Zeuge gegen 07:00 Uhr die Polizei, da er an einem Wohnhaus an der Mettinghauser Straße einen Einbruchversuch beobachtete. Als die Polizei eintraf, befanden sich die beiden Täter zusammen mit einer weiteren Person wieder an ihrem Fahrzeug, welches sie auf einem etwa 100 Meter entfernten Gelände abgestellt hatten. Beim Erblicken der Polizei flüchteten die drei Männer in die Feldflur und ließen den Pkw mit laufendem Motor zurück. Den Beamten gelang es jedoch, zwei der Verdächtigen durch unwegsames Gelände zu verfolgen und kurze Zeit später festzunehmen. Die dritte Person konnte unerkannt entkommen. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers führte nicht zu dessen Ergreifung. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 42 und 20 Jahre alte Männer georgischer Herkunft. Aufgrund der am Tatort vorgefundenen Spuren besteht zumindest der Verdacht des versuchten Einbruchdiebstahls. Arbeits- und aufenthaltsrechtliche Vergehen stehen ebenfalls im Raum. Das Fahrzeug der Täter wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (sn)

