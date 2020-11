Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Unfall

Warstein (ots)

An der Mescheder Landstraße, kurz hinter dem Parkplatz Stimmstamm, ist am Sonntag, gegen 19:25 Uhr, eine 48-jährige Frau aus ungeklärter Ursache ins Schleudern gekommen. Sie war mit ihrem BMW in Richtung Warstein unterwegs, als sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen schleuderte in die Schutzplanke und von dort auf die Gegenfahrbahn, wo er zum Stillstand kam. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8200 Euro geschätzt. (wo)

