Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierende Fußgänger verursachen Verkehrsunfall

SoestSoest (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:15 Uhr, ist es an der Ulricherstraße zu einem Vorfall gekommen. Ein 27-jähriger Soester befuhr mit seinem Auto die Ulricherstraße. In Höhe der Burghofgasse gingen zwei Personen torkelnd auf der Fahrbahn. Als sie das Fahrzeug hinter sich bemerkten, blieben sie laut Zeugenaussagen stehen und drehten sich um. Der Soester deutete mit Handzeichen auf den Gehweg. Daraufhin kamen die Männer zur Fahrertür, rissen diese auf und traten auf den Fahrer ein. Dieser wollte sich in Sicherheit bringen, legte aber in Panik fälschlicherweise den Rückwärtsgang ein. Das Fahrzeug machte einen Satz nach hinten, wobei die zwei in der Tür stehenden Männer zu Boden gerissen wurden. Das Auto kollidierte mit dem Opel eines 37-jährigen Dortmunders, der in der Zwischenzeit von hinten dazu gekommen war. Der Soester versuchte sich vor den Randalierern in Sicherheit zu bringen und lief einige Meter in Richtung Innenstadt. Einer der Angetrunkenen beugte sich daraufhin in den Wagen und brach den Zündschlüssel ab. Als Passanten die Polizei riefen, machten sich die Unbekannten aus dem Staub. Im Rahmen einer Nachbereichsfahndung konnten die beiden 40 und 36 Jahre alten Männer aus Hamm und dem Lippetal ausfindig gemacht werden. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. (wo)

