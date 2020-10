Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gartenparzellen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 02.10. bis 03.10.2020 in zwei Gartenparzellen einer Kleingartenanlage im Bereich der Horst-Schork-Straße ein. Aus den Parzellen wurden Werkzeug u.a. eine Kettensäge gestohlen. Die Höhe des Sachschadens kann bisher nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell