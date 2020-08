POL-HM: Eigentümerinnen zweier Fahrräder gesucht

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Hess. Oldendorf (ots)

Im Verlauf des Fußweges in dem kleinen Waldstück "Unter den Tannen" wurden am 30.07. und am 03.08. jeweils ein herrenloses Damenrad aufgefunden, die offensichtlich unbefugt gebraucht wurden und jetzt als Fundsachen behandelt werden.

Ein Fahrrad hat auf dem Gepäckträger einen großen markanten Kindersitz montiert.

Diebstahlanzeigen sind bei der Polizei bisher noch nicht erstattet worden.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen bzw. die Eigentümerinnen werden gebeten sich mit der Polizei Hess. Oldendorf unter der Rufnummer 05152/947490 in Verbindung zu setzen.

