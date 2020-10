Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bedrohung nach Streit

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:45 Uhr gerieten zwei Männer in einer Gaststätte in der Bleichstraße in Streit. Ein 59-jähriger Ludwigshafener bedrohte seinen Kontrahenten während des Streites mit einem Messer. Der Grund des Streites konnte nicht geklärt werden. Der 59-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Außerdem musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell