Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall mit leicht verletzter Person

SoestSoest (ots)

Auf der Paderborner Landstraße ist es am Montagmorgen, gegen 07:25 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 42-jährige Enserin war mit ihrem VW in Richtung Bad Sassendorf unterwegs und musste in Höhe des Birkenwegs verkehrsbedingt bremsen. Eine 49-jährige Opel-Fahrerin aus Bad Sassendorf bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug vor ihr auf. Die Enserin wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 49-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (wo)

