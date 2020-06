Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Beschädigte Fahrzeuge und Einsatz am Rheinufer

Mainz (ots)

Donnerstag, 18.06.2020, 01:18 Uhr bis 03:07 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen werden diverse Anwohner auf einen laut schreienden Mann in der Neutorstraße aufmerksam. Der 46-Jährige ist augenscheinlich alkoholisiert und schlägt gegen die Autospiegel von mehr als 10 dort geparkten Autos. Im Anschluss begibt sich der Mann über die Dagobertstraße in Richtung Rheinufer. Als eine Streifenwagenbesatzung bei ihm eintrifft, flüchtet er und wird prompt von der Glasscheibe eines Gebäudes gestoppt. Die Scheibe bleibt unbeschädigt, der Mann verletzt sich hierbei augenscheinlich nicht. Nach anschließender Personalienfeststellung und Anzeigenaufnahme erteilen die Beamten ihm einen Platzverweis. Kurz darauf begibt sich der 46-Jährige zum Stresemannufer, wo er kurzerhand in den Rhein springt. Erst nach mehreren Zurufen der Beamten tritt er wieder aus dem Fluss heraus. Dabei stolpert er jedoch und fällt nach hinten zurück in den Rhein. Dieses Mal schwimmt er den Polizeibeamten jedoch entgegen, welche ihn mit vereinten Kräften ergreifen und mit erheblichem Kraftaufwand zurück an Land ziehen können. Der 46-Jährige bleibt bis auf ein paar Schürfwunden unverletzt und wird zuletzt in eine Klinik verbracht.

