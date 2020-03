Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 13:45 Uhr, fuhr eine 38-jähriger Autofahrerin aus Haltern am See auf der Marler Straße in Richtung Osten. Von hier aus wollte sie nach links in die Recklinghäuser Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Dortmund auf der Flaesheimer Straße in Richtung Westen. Er wollte geradeaus über die Kreuzung fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der 64-Jährige leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand 6.000 Euro Sachschaden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

