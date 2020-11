Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Einladung "Der rote Ritter"

Kreis SoestKreis Soest (ots)

Am Donnerstag stellt die Kreispolizeibehörde Soest ein neues Projekt im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitserziehung vor. Die Vereine TEILEn e.V. und Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V. stellen den Verkehrssicherheitsberatern einen Anhänger mit didaktischem Material für Kitas und Grundschulen zur Verfügung. Das Verkehrssicherheitsmobil (Der rote Ritter) soll künftig im ganzen Kreisgebiet eingesetzt werden. Verantwortliche Polizisten und Vertreter der Vereine stehen für Fragen zur Verfügung. Das Projekt ist derzeit noch einmalig in NRW. Interessierte Journalisten sind am Donnerstag, um 11:00 Uhr, eingeladen die Vorstellung des Projekts zu verfolgen. Ort der Veranstaltung ist die Wache in Lippstadt, Roßfeld 2. Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle wäre wünschenswert. (lü)

