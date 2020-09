Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ältere Damen durch zwei weibliche Täterinnen bestohlen

Erkelenz-Gerderath / Wassenberg-Myhl (ots)

Am Samstag (5. September), gegen 10.20 Uhr, stahlen zwei unbekannte weibliche Täterinnen einer 87-jährigen Frau aus Erkelenz die Geldbörse aus der Handtasche. Hier war der Tatort ein Verbrauchermarkt an der Lauerstraße. Kurz darauf wurde in einem Verbrauchermarkt an der Brabanter Straße in Myhl einer 77-jährigen Wassenbergerin ebenfalls die Geldbörse entwendet.

Die Täterinnen wurden in beiden Fällen übereinstimmend beschrieben. Beide Frauen waren zirka 25-35 Jahre alt und hatten blonde Haare. Eine war bekleidet mit hellem Oberteil, hellblauer Jeanshose, offenen weißen Schuhen sowie schwarzer Umhängetasche. Die andere Frau trug ein weißes T-Shirt mit Totenkopfmotiv, eine schwarze Jacke sowie eine hellbraune Hose. Bei der Ausführung der Tat wurden die Frauen durch Überwachungskameras gefilmt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit den Taten stehen könnten. Meldungen nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, entgegen.

