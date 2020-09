Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schule und Kindergarten

Erkelenz-Lövenich (ots)

In der Zeit zwischen dem 4. September (Freitag), 16.30 Uhr und dem 6. September (Sonntag), 11.30 Uhr, hebelten unbekannte Personen ein Fenster zum Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule am Dingbuchenweg auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und brachen Schränke sowie mehrere Türen auf. Was im Einzelnen entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Im gleichen Zeitraum wurde der Kindergarten Am Lerchenpfad ebenfalls aufgebrochen, indem unbekannte Täter ein Fenster aufhebelten. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was entwendet wurde.

