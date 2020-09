Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 20-Jähriger flüchtete mit Drogen vor der Polizei

Festnahme

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Polizeibeamte wurden in der Nacht zum 5. September (Samstag), gegen 0.40 Uhr, zu einer Ruhestörung an der Gutenbergstraße gerufen. Bei Eintreffen des Streifenwagens flüchtete ein junger Mann mit einem durchsichtigen Beutel in der Hand, in dem sich augenscheinlich Drogen befanden, in Richtung Einsteinstraße. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß sowie mit dem Streifenwagen auf. Sie konnten den 20-jährigen Mann aus Geilenkirchen auf der Einsteinstraße ergreifen und festnehmen. Bei dieser Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, trat und schlug nach den Polizisten, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. Sie überwältigten den Täter, fesselten ihn und stellten den Beutel mit einer größeren Menge Cannabis sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

