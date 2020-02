Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wiederholt ohne Führerschein

Kehl (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Kehl am Dienstagnachmittag hat für einen 61-jährigen Rollerfahrer unangenehme Konsequenzen. Der Mann wurde gegen 15:20 Uhr in der Freiburger Straße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 61-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Bereits einen Tag zuvor wurde der Mann mit einem anderen Roller an derselben Örtlichkeit kontrolliert und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Offenbar davon unbeeindruckt, setzte er sich erneut auf ein Zweirad und sieht nun einem weiteren Strafverfahren entgegen. Der Roller wurde außer Betrieb gesetzt.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell