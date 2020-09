Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 06.09.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven, Diebstahl mehrerer Zweiräder

Bislang unbekannte Einbrecher entwendeten im Tatzeitraum 04.09.2020, 15:00 Uhr bis 05.09.2020, 06:50 Uhr, aus einer Garage auf der Neckarstraße neben Motorradbekleidung und einen Tresor zudem insg. drei motorisierte Zweiräder (1x Crossmaschine, 1x Pocketbike, 1x zugelassene Straßenmaschine). Die Kradbekleidung und der Tresor konnten in Tatortnähe wieder aufgefunden werden.

Heinsberg und Hückelhoven, Diebstähle aus Pkw

In insgesamt drei Pkw, die auf der Straße "Am Vossenweg" (Heinsberg) sowie auf dem Schröverweg und der Hagbrucher Straße (beide Hückelhoven-Ratheim) abgestellt waren, wurde in der Nacht zum 05.09.2020 eingebrochen. Die unbekannten Täter ließen Notebooks, USB-Sticks sowie weitere persönliche Gegenstände mitgehen.

