Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendlicher bei Angriff mit Messer schwer verletzt

Erkelenz (ots)

Am Freitagabend (4. September), gegen 23 Uhr, hielt sich ein 17-jähriger Jugendlicher aus Erkelenz nach eigenen Angaben auf einem Schulhof des Schulzentrums am Schulring auf. Er gab an, Musik gehört zu haben, als ein unbekannter Mann auf ihn zukam. Dieser habe mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand zweimal auf den 17-Jährigen eingestochen. Anschließend sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. Der verletzte junge Mann begab sich daraufhin selbstständig zum Krankenhaus, wo stationär aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

