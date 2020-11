Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch

SoestSoest (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 17:00 Uhr und 10:00 Uhr, ist es am Doyenweg zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter hebelten an mehreren Zugangstüren zur Halle, bevor sie ins Gebäude gelangen konnten. Im Inneren beschädigten sie weitere Türen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell