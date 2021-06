Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Täter stehlen Anlagenteile aus Photovoltaik-Park ++ Besitzer eines Pedelecs nach möglicher Straftat gesucht ++ Erneute Warnung vor falschen Spendensammlern ++

Landkreis Verden (ots)

Täter stehlen Anlagenteile aus Photovoltaik-Park

Achim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Photovoltaik-Park in der Steuben-Alle. Sie manipulierten die Anlage und stahlen sogenannte "Errichter". Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Erkenntnissen in einem sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen nach den Tätern dauern derzeit an. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

Besitzer eines Pedelecs nach möglicher Straftat gesucht

Verden. Die Polizei Verden sucht den Besitzer des neuwertigen Pedelecs des Herstellers Victoria. Das Fahrrad wurde am 05.06.2021 (ein Samstag) in den frühen Morgenstunden von der Polizei am Saumurplatz bei dem örtlichen Schwimmbad sichergestellt. Es wird vermutet, dass das Fahrrad im Zusammenhang mit einer Straftat stehen könnte. Hinweise auf den Eigentümer des Fahrrades werden an die Polizei Verden unter der Rufnummer 04231/806364 erbeten.

Rotzeigende Ampel übersehen - Pkw prallen aufeinander

Ottersberg. Am Donnerstagvormittag prallten zwei Pkw in der Straße "Posthausen" aufeinander. Ein 49-jähriger Fahrer eines Lada war in Fahrtrichtung Völkersen unterwegs und übersah offenbar eine rotzeigende Ampel. Er prallte in der Folge mit einem bevorrechtigten Honda eines 82-jährigen Fahrers zusammen, der aufgrund einer grünzeigenden Ampel vom Parkplatz eines Einkaufszentrums nach links in die Straße "Posthausen" einbiegen wollte. Eine 78-jährige Beifahrerin im Honda verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit rund 10.000 Euro beziffert.

Unbekannter Fahrer eines Sattelzuges gesucht

Oyten. Am frühen Freitagmorgen überholte ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Höhe Oyten einen anderen Verkehrsteilnehmer und nutzte dazu den mittleren Fahrstreifen. Währenddessen überholte ein 24-jähriger Fahrer eines Audi A5 den Sattelzug und befuhr dafür den linken Fahrstreifen. Der Sattelzug kam plötzlich auf den linken Fahrstreifen und streifte den Audi mit dem Auflieger. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Sattelzuges von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Der Sachschaden wird mit 9.000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach einer ersten Befragung könnte es sich um einen blauen Sattelauflieger gehandelt haben. Die Autobahnpolizei Langwedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Verursacher unter 04232/945990 um Hinweise auf das Fahrzeug.

Erneute Warnung vor falschen Spendensammlern

Verden/Borstel. Die Polizei Verden warnt erneut vor falschen Spendensammlern, die in den vergangenen zwei Wochen im Bereich Borstel unterwegs waren (wir berichteten zuletzt im März 2021). Eine 81-jährige Anwohnerin wurde gleich zweimal von Jugendlichen aufgesucht, die angeblich im Namen der Oberschule/Verdener Campus Geld für den Umbau der Aula sammelten. Nachdem die Schule Kenntnis von der Aktion erhielt, erstattete die Schulleitung Anzeige bei der Polizei in Verden. Nach ersten Erkenntnissen ist bisher kein Schaden eingetreten. Demnach sollen zwei unterschiedliche Jugendliche einzeln unterwegs gewesen sein und mit einem Klemmbrett und einem dilettantischen Anschreiben der Schule um Spenden gebeten haben. Einer der Jugendlichen, der am Dienstag unterwegs gewesen sein soll, konnte genauer beschrieben werden. Er soll männlich sowie etwa 16 Jahre alt gewesen sein. Er habe mittelblonde Haare, ein blaues T-Shirt und eine blaue knielange Hose getragen. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Geschädigte, die ebenfalls von den Spendensammlern angesprochen worden sind. Hinweise werden unter 04231/8060 von den Beamten/-innen in Verden entgegengenommen.

