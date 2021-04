Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A29 mit einer verletzten Person

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, d. 23.04.2021, um 20.55 kam es auf der A29, in Fahrtrichtung Wilhelmshaven, im Bereich der Gemeinde Emstek zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW. Eine 62-jährige Frau aus dem Hochsauerlandkreis befuhr die Autobahn, als sie aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verlor. Über eine Strecke von 400 Meter prallte ihr Fahrzeug anschließend unkontrolliert gegen Mittelschutz- und Außenschutzplanken, bevor es an einem Baum im Seitenraum zum Stehen kam. Vorbildlich verhielten sich mehrere Zeugen, darunter auch ein Arzt, die anhielten und die Erstversorgung der Frau gewährleisteten. Zur weiteren Versorgung wurde ein Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt, die die Unfallbeteiligte zur Behandlung einem Krankenhaus zuführten. Die Frau wurde durch den Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Ihr Hund, der mit im Fahrzeug war, blieb unverletzt. Er wurde durch eine Mitarbeiterin eines Tierheims abgeholt und vorerst untergebracht. Der entstandene Unfallschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell