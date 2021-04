Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin ++

Am Freitag, den 23.04.2021, gegen 16:40 Uhr beabsichtigt eine 14-jährige Delmenhorsterin auf der Schönemoorer Straße in Höhe des Fritz-Reuter-Weges mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn zu queren. Dabei übersieht sie den PKW eines 46-jährigen, welcher die Schönemoorer Straße in Richtung stadtauswärts befährt. Bei dem Zusammenstoß wird die 14-jährige schwer verletzt (Kopfverletzungen)und im Anschluss an die Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus nach Oldenburg verbracht. Am PKW entsteht Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 3500 EUR.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme wird die Schönemoorer Straße kurzfristig (ca. 45 Min) voll gesperrt.

