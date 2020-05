Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Fahrer steht unter Drogeneinwirkung

Dahn (ots)

Am 22.05.2020, 12:35 h wurde in der Hasenbergstraße in Dahn der 45-jährige Fahrer eines Renault auf dem Weg zur Arbeit kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten bei ihm deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Da der angebotene Drogenschnelltest ebenfalls positiv war, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

