Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Zweibrücken (ots)

Am 22.05.2020 teilte ein Zeuge um ca. 22:05 Uhr telefonisch der Polizei eine Sachbeschädigung mit. Er und eine weitere Begleitperson beobachteten einen jungen Mann mit Rucksack, als dieser in der Thomas-Mann-Straße an der dortigen Grundschule eine mitgeführte Flasche gegen die Glasscheibe der Schultür warf und einen Schaden von ca. 500 Euro verursachte. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Beschuldigten konnte eine Gruppe männlicher Jugendlicher in der Nähe festgestellt werden. Auf einen der Jugendlichen traf die Personenbeschreibung der Zeugen zu. Des Weiteren konnte an der rechten Hand des 17-jährigen eine frische blutende Wunde festgestellt werden. An der beschädigten Glasscheibe konnten ebenfalls Blutanhaftungen festgestellt werden. Weitere Zeugen konnten später den 17-jährigen, der unter Alkoholeinfluss stand, zweifelsfrei als Täter identifizieren. | pizw

