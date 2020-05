Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Hornbach (ots)

Am 22.05.2020 stellte eine 58-jährige Frau ihren grauen Pkw SsangYong in der Hauptstraße in Höhe Nr. 4, direkt neben der Einmündung zur Talstraße zum Parken ab. Als sie ca. 5 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie im linken, hinteren Bereich Beschädigungen fest, die auf eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug schließen lassen. Ein Verantwortlicher meldete sich jedoch nicht bei der Geschädigten. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. | pizw

