Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW und möglicher Verkehrsunfall

Rodalben (ots)

Zwischen dem 20.05. und 21.05. wurde an einem in der Hauptstraße auf dem dortigen Parkstreifen abgestellten blauen PKW Opel Corsa mit einem würfelförmigen Betonstein die hintere linke Rückleuchteneinheit beschädigt. Nach diesem Vorfall blieb der Stein wohl auf der Straße liegen und wurde offensichtlich von einem bislang unbekannten PKW erfasst. Aufgrund einer vorgefundenen Ölspur, welche sich zu Beginn des Petersberger Weges verliert, dürfte die Ölwanne des PKW in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Der Fahrer dieses PKW wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens zu melden. Der an dem Opel Corsa entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 / 5200 oder per E-Mail pipir-masens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Pips

