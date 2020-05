Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung im Außenbereich eines Restaurants

Zweibrücken (ots)

Am 23.05.2020 wurde um ca. 00:15 Uhr ein Mann dabei beobachtet, als er Tische und Stühle im Außenbereich der Gaststätte Joni's in der Hauptstraße umwarf. Der Verantwortliche, ein 32-jähriger Mann, konnte kurz darauf am Herzogplatz angetroffen und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,6 Promille. Bei dem Vorfall wurden zwei Tische beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. | pizw

