Polizei Gütersloh

POL-GT: Baustellendieb auf frischer Tat ertappt - Eigentümer gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am 10. Mai bei der Polizei und gab an, dass er soeben ein Diebstahl von einer Baustelle an der Goethestraße beobachtet habe.

Die Zeugenangaben des Mannes führten zu einem reumütigen 18-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück. Dieser hat ein Schild von der Baustelle gestohlen. Das Schild (Verkehrszeichen 123, ein dreieckiges Baustellenschild) konnte sichergestellt werden.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Eigentümer des Schildes konnte unterdessen noch nicht ermittelt werden. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

