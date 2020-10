Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Sachbeschädigungen an der Grundschule

Merzen (ots)

Zu zwei Sachbeschädigungen an der Grundschule kam es am vergangenen Wochenende in Merzen. In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag wurden zwei Glaselemente einer Glasbauwand durch Unbekannte vorsätzlich zerstört. In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen wurden acht Glaseinsätze einer Betonformsteinwand zerschlagen. Die Sachschäden belaufen sich auf zusammen rund 1.000 Euro. Wer Hinweise zu dem oder den Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05901/961480 oder 05439/9690.

