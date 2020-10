Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Audi Cabriolet erheblich beschädigt

Rieste (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw im Grothenhof in Rieste. Unbekannte Täter nahmen sich einen blauen Audi A4 zum Ziel ihrer Zerstörungswut. Das Cabriolet wurde an allen Seiten erheblich zerkratzt und das Stoffverdeck an mehreren Stellen eingeschnitten. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 6.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

